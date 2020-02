Wie die "Schwäne" am Donnerstag (27.02.2020) bei Twitter mitteilten, zog sich Janik Mäder im Training einen Anriss des Syndesmose-Bandes im rechten Sprunggelenk zu. Den Westsachsen zufolge muss Mäder nun mehrere Wochen passen.

Mäder, der bei RB Leipzig ausgebildet worden war, wechselte im Sommer 2018 vom ZFC Meuselwitz zum FSV. In der aktuellen Saison kam er bisher nur zu sieben Kurzeinsätzen in der 3. Liga. Zwickau ist momentan Tabellenzwölfter und empfängt am Samstag die Würzburger Kickers.