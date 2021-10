Und die Stärken des VfL? "Osnabrück zeichnet eine eingespielte Abwehr aus. Sie finden zuhause einen Weg, um Spiele zu gewinnen." Zudem ist Zwickau in drei Spielen an der Bremer Brücke punkt- und torlos geblieben.

Nichtsdestotrotz hat der FSV im letzten Auswärtsspiel "das nötige Selbstbewusstsein getankt, um drei Punkte aus Osnabrück mitnehmen zu wollen", so Enochs. In der Offensive habe der FSV viele variable Spieler, die für Gefahr sorgen können. Zwickau muss am Samstag auf Nils Butzen (Muskelbündelriss) und Can Coskun (Innenbandanriss im Knie) verzichten. Dominic Baumann sei "nicht in Spielform".