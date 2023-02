Über Details, Länge oder eine eventuelle Ligenabhängigkeit des Vertrages mit dem früheren Profi in Aue, Rostock, Cottbus, Leipzig und Jena machte der Verein zunächst keine Angaben und verwies auf die am kommenden Montag (20. Februar) angesetzte offizielle Vorstellung des 49-Jährigen. Tags darauf wird der Fußalllehrer die erste Trainingseinheit leiten. Bei der Elversberg-Partie wird die Mannschaft noch von Co-Trainer Robin Lenk angeführt.



Thielemann arbeitete in den vergangenen acht Jahren als Co-Trainer von Jens Härtel bei Hansa Rostock und dem 1. FC Magdeburg. Das Duo war im November 2022 in Rostock entlassen worden. Den FCH hatten sie 2021 zurück in die 2. Bundesliga geführt. Zuvor in Magdeburg gelang ihnen der Sprung von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga. Als Cheftrainer war der frühere Profi vor allem im Nachwuchs tätig. So betreute er die U19 von Erzgebirge Aue sowie die U17 und U19 des FCM.