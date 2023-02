Ronny Thielemann und Jens Härtel waren ein langjährige Erfolgsduo in Magdeburg und Rostock. Nun tritt Thielemann erstmals eine Cheftrainerstelle im Profifußball an.

Bildrechte: IMAGO / Fotostand

Die Verantwortung dafür, möglichst den sechsten Saisonsieg im eminent wichtigen Kellerduell bei der SpVgg Bayreuth (Sa., 25. Februar, 14 Uhr live im MDR FERNSEHEN, in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) einzufahren, gebührt Ronny Thielemann. Nach zuvor acht Jahren als Assistent an der Seite von Jens Härtel beim 1. FC Magdeburg und dem FC Hansa Rostock steht der frühere Profi nun erstmals in der ersten Reihe. Robin Lenk unterstrich voller Zuversicht: "Ronny ist ein absoluter Fachmann und hat jetzt die Möglichkeit, das auch als Cheftrainer zu zeigen. Er hat brutale Erfahrung in der 3. und 2. Liga. Er kennt unsere Spieler sehr gut, er kommt hier aus der Region, er spricht die Sprache der Menschen. Ich glaube, dass das gut funktionieren kann und wird."