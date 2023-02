Mit den "Zwickauer Tugenden" will der neue FSV-Zwickau-Trainer Ronny Thielemann den Klassenerhalt in der 3. Liga schaffen. Der 49-Jährige ist am Montag (20.02.2023) als neuer Coach des abstiegsbedrohten Drittligisten vorgestellt worden. Und Thielemann geht seinen Job sehr optimistisch an: "Der Klassenerhalt ist auf jeden Fall zu schaffen", sagte der frühere Mittelfeldspieler.