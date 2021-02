Im vergangen Sommer wechselte Schikora von Kickers Offenbach nach Zwickau und ist seitdem ein fester Bestandteil der FSV-Abwehr. Mit einer verletzungsbedingten Ausnahme, beim Auswärtsspiel in Verl, stand der 26-jährige Verteidiger in allen Spielen der Saison 2020/21 auf dem Platz. In den insgesamt 20 Pflichtspieleinsätze konnte Schikora zwei Treffer erzielen.