Damit stehen dem FSV derzeit 14 Spieler zur Verfügung. Ob das Auswärtsspiel in Meppen stattfinden kann, ist aber noch offen. Laut Statuten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sind dafür 16 einsatzfähige Spieler notwenig. Sportdirektor Toni Wachsmuth zeigte sich bereits vergangene Woche im Interview mit "Sport im Osten" zuversichtlich, was die Austragung der Partie angeht. "Grundsätzlich bin ich optimistisch und hoffe, dass wir es durch die Quarantäne-Maßnahmen gut in den Griff bekommen haben."