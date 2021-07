Anfang Juli gab die Politik grünes Licht für ein Ende der Geisterspiele . Zum Saisonstart dürfen die Stadien in den deutschen Profi-Ligen damit wieder bis zu 50 Prozent ausgelastet werden, wobei die Höchstzahl auf 25.000 begrenzt ist.

In Zwickau könnten in Kürze bereits wieder 10.000 Fans im Stadion mitfiebern. Bildrechte: imago images / Picture Point

Nun könnte der FSV Zwickau als erster Verein deutschlandweit wieder vor komplett ausverkauften Rängen spielen. Voraussetzung ist eine Wocheninzidenz, die den Wert 10 nicht überschreiten darf, wie der Drittligist auf seiner Vereinshomepage mitteilte. Aktuell liegt die Inzidenz in Zwickau bei 1,9 (Stand: Dienstag, 20.07.2021). Damit könnte der FSV bereits zum Saisonauftakt gegen Borussia Dortmund II am kommenden Samstag (14 Uhr im Liveticker auf sport-im-osten-de und in der SpiO-App) das Stadion mit 10.000 Zuschauern maximal auslasten.