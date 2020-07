Nach 26 Tagen Urlaub beginnt für die Fußballer des FSV Zwickau am Donnerstag (30. Juli) wieder der Ernst des Profi-Lebens.

Zu Beginn der Vorbereitungsphase auf die fünfte Drittliga-Saison stehen mehrere Leistungstests an. Im Anschluss an die erste Trainingswoche erhält jeder Spieler für die zweite Woche ein individuelles Laufprogramm für die "Heimarbeit", bevor in den darauffolgenden fünf Wochen (ab 13. August) der Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit gelegt werden soll.