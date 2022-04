Laut Deutschem Fußball-Bund (DFB) lag ein "Wahrnehmungsfehler" des Schiedsrichters Robin Braun vor, weshalb das Verfahren eingestellt wurde. Nkansah ist damit im Viertelfinale des Landespokals am Mittwoch (6. April) in Markkleeberg sowie im Ligaspiel beim TSV Havelse am Sonntag (10. April) spielberechtigt.



"In der 72. Spielminute schoss ein Mannheimer Spieler den Ball aus kurzer Distanz von der rechten Seite auf das Zwickauer Tor. Der Zwickauer Spieler Nkansah wehrte den Ball auf der Torlinie – nach der Wahrnehmung des Schiedsrichters auf dem Spielfeld – durch ein regelwidriges Handspiel ab. Der Schiedsrichter entschied daraufhin auf Strafstoß für den SV Waldhof Mannheim", heißt es in der DFB-Begründung. "Nach Betrachtung der Fernsehbilder nach dem Spiel konnte Schiedsrichter Dr. Braun feststellen, dass kein Handspiel vorlag und die Entscheidung Strafstoß und Feldverweis fälschlicherweise getroffen wurde."