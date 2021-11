Darüber hinaus ist das am vergangenen Wochenende aufgrund von mehreren Corona-Quarantänen im Zwickauer Kader abgesagte Heimspiel gegen den TSV Havelse neu angesetzt worden. Der FSV empfängt den Aufsteiger aus dem Norden am Samstag, 13. November, um 14 Uhr. Dadurch wurde das zunächst auf diesen Tag terminierte Achtelfinale im Landespokal bei Sachsenligist Einheit Kamenz um vier Tage nach hinten verlegt. Das Team von Trainer Joe Enochs gastiert nun am Buß- und Bettag (Mittwoch, 17. November, 13 Uhr) in Kamenz.



Am kommenden Sonntag (7. November) steigen die Westsachsen nach ihrer erwähnten Corona-Zwangspause zunächst wieder ins Drittliga-Geschehen ein – mit ihrem Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden.