Die Zwickauer begannen mit Schwung und übernahmen sofort die Initiative. Ronny König und Halle-Held Dominic Baumann wurden immer wieder gesucht, speziell König hatte in der siebten Minute die erste Chance und schoss ans Außennetz. Nach gut zwanzig Minuten wurden die Emsländer etwas aktiver, was auch den Zwickauern geschuldet war, die sich etwas zurückzogen.

In der Offensive kam bei den Gästen wenig, aber sie spielten effektiv. In der 25. Minute steckte Marvin Pourie, der im Hinspiel alle drei Meppener Treffer besorgt hatte, zu Marius Kleinsorge durch. Der ließ sich nicht lange bitten und traf zur Meppener Führung. Das stand so nicht im Drehbuch der Zwickauer, doch sie versuchten, die richtige Antwort zu finden. Allerdings blieben die Abschlüsse der Westsachsen zu ungenau, sodass es mit 0:1 in die Kabine ging.