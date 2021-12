Fußball-Drittligist FSV Zwickau testet nach dem Ende der Winterpause Anfang Januar gegen zwei Regionalligisten. Am 7. Januar (14 Uhr) gastieren die Westsachsen beim FC Carl Zeiss Jena, am 9. Januar (13 Uhr) spielt der FSV gegen den Lokalrivalen Chemnitzer FC. Das gab der Verein am Montag bekannt. Beide Partien finden ohne Zuschauer statt.