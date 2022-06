Die Queens Park Rangers auf Stippvisite in Mitteldeutschland. Nachdem bereits feststand, dass der englische Fußball-Zweitligist am 16. Juli beim Halleschen FC im Leuna-Chemie-Stadion seine Visitenkarte abgibt, kann sich jetzt auch HFC-Ligakonkurrent FSV Zwickau auf einen Besuch der "Super Hoops" (Super Reifen) freuen. Wie aus der Veröffentlichung der Tour-Daten der Blau-Weißen hervorging, werden sie am 13. Juli bei den Westsachsen testen.