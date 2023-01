Auf der Suche nach Verstärkungen hat Fußball-Drittligist FSV Zwickau zwei Profis ins Probetraining aufgenommen. Der frühere Halle-Verteidiger Janek Sternberg und Mittelfeldspieler Caniggia Elva sind am Montag beim FSV eingestiegen. "Beide sollen die komplette Woche vorspielen und auch am Samstag beim Test in Jena zum Einsatz kommen", teilte der Club mit. Sternberg hatte beim HFC im Sommer keinen neuen Vertrag mehr erhalten. Der 30-jährige Verteidiger kam in den letzten beiden Spielzeiten beim HFC auf 59 Drittliga-Einsätze, bringt zudem viel Erfahrung mit. Elva musste im Sommer den FC Ingolstadt verlassen, bringt es auf 105 Drittligaspiele. Der Offensivmann, der 2021 mit dem FCI in die 2. Bundesliga aufgestiegen war, fiel wegen einer Knieverletzung die gesamte letzte Saison aus.