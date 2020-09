Die Zwickauer hätten sich beim unterklassigen Gegner, der schon fünf Regionalliga-Spieltage in den Beinen hat, aber auch über eine Niederlage nicht beklagen dürfen. Die Auerbacher waren lange Zeit präsenter auf dem Platz und hatten mehrere Großchancen. Gegen VfB-Angeifer Marc Philipp Zimmermann mussten Ali Obadas (49.) und FSV-Keeper Matti Kamenz (50.) zweimal in höchster Not klären. Zudem köpfte Philipp Müller knapp vorbei (75.) Zwickau fand erst gegen Ende der Partie besser ins Spiel.



Für Zwickau beginnt die Drittliga-Saison in der kommenden Woche Samstag (19. September 2020) in Unterhaching. Auerbach, Tabellen-14. in der Regionalliga Nordost, empfängt ebenfalls am Samstag in einer Woche Aufsteiger Tennis Borussia Berlin.

Marc-Philipp Zimmermann (vorn) und der VfB Auerbach hatten die besseren Chancen im Spiel (Archivbild.). Bildrechte: imago images/Picture Point