Beim FSV Zwickau kritisiert Vorstandssprecher Tobias Leege den Umgang des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit den finanziellen Hilfen der Deutschen Fußball Liga (DFL). Er betonte am Mittwoch (29.04.2020) im "SpiO"-Talk, dass die 300.000 Euro pro Drittligist von der DFL nicht an Bedingungen geknüpft seien. Er sagte: "Wir sind davon ausgegangen, dass wir über das Geld frei verfügen können. Der DFB hat uns am Montag mitgeteilt, dass dem nicht so ist." Weiter erklärte er, dass 50.000 Euro insbesondere für Tests vorgesehen seien. "Der verbleibende Betrag soll nach einer Teilnahme an Geisterspielen ausgeschüttet werden", schilderte Leege.