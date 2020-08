Darüber hinaus wollen die Westsachsen auch weiterhin ihrer Linie treu bleiben und verstärkt auf die Ausbildung von jungen Spielern setzen. "Elias Huth, Leon Jensen, Marcus Godinho und Lion Lauberbach zeigen, dass wir in der Lage sind, junge Spieler zu formen und abzuhärten", unterstrich der ehemalige FSV-Verteidiger. Gleichzeitig bieten die Zwickauer auch gestandenen Spielern die Möglichkeit Verantwortung zu übernehmen. "Durch unsere Arbeitsweise genießen wir in der Branche einen guten Ruf", so Wachsmuth.