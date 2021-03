Drittligist FSV Zwickau und Sportdirektor Toni Wachsmuth haben sich auf eine Vertragsverlängerung bis 2024 geeinigt. Das gaben die Westsachsen am Dienstagnachmittag (30. März) bekannt. Wachsmuth sei der "passende Baustein", um den Verein "Schritt für Schritt weiterzuentwickeln", wurde die Zwickauer Geschäftsführung um Tobias Leege und Toralf Wagner in einer offiziellen FSV-Mitteilung zitiert. "Wir hoffen, dass er gemeinsam mit dem Trainerteam auch in Zukunft die Qualität des Kaders unserer ersten Mannschaft im Rahmen unserer Möglichkeiten weiter steigern wird."