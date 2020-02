"Joe hat in den anderthalb Jahren, in denen er beim FSV ist, sehr gute Arbeit geleistet und sehr gute Ergebnisse erzielt. Er passt menschlich sowie vom Typ hervorragend zum Verein und zur Mannschaft. Joe ist in Zwickau heimisch geworden und identifiziert sich mit der gesamten Region", sagte Sportchef Toni Wachsmuth in einer Pressemitteilung des Vereins. In der vergangenen Saison hatte Enochs den FSV auf den siebten Platz geführt. Aktuell rangieren die Zwickauer mit 28 Punkten auf dem 15. Rang.

Joe Enochs (re.) Bildrechte: imago/Kirchner-Media