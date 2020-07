Der FSV Zwickau hat einen weiteren Leistungsträger an sich gebunden. Einen Tag nach der Vertragsverlängerung mit Kapitän und Torwart Johannes Brinkies haben die Westsachsen am Dienstag (21. Juli) auch den Kontrakt mit Ronny König um ein Jahr verlängert. "Für uns ist es wichtig, dass "King" auch in der kommenden Saison ein Teil der Mannschaft bleibt. In der letzten Spielzeit hat sich gezeigt, wie groß sein Anteil am Klassenerhalt war", sagte FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth in einer Vereinsmitteilung.