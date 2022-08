Drittligist FSV Zwickau muss für den Rest der Hinrunde auf Mittelstürmer Noel Eichinger verzichten. Wie die Westsachsen am Freitag (19.08.2022) mitteilten, hat sich der 21-jährige Neuzugang im Training den rechten Mittelfuß gebrochen. Eichinger soll am Sonntag, wenn der FSV sein Heimspiel gegen die SpVgg Bayreuth bestreitet, in Zwickau operiert werden.