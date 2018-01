Acquistapace absolvierte in der vergangenen Saison 14 Einsätze für Zwickau. Dabei hatte der 28-jährige Innenverteidiger seinen Anteil an einer grandiosen Rückrunde des FSV. Neuzugang Gremsl soll den Konkurrenzkampf in der Offensive beleben. In der laufenden Saison erzielte der 25-jährige Österreicher für Zweitliga-Aufsteiger Hartberg in 21 Spielen drei Tore und bereitete sechs Treffer vor.