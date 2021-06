Nach Luca Horn und Nils Butzen hat der FSV Zwickau den nächsten Spieler von Hansa Rostock unter Vertrag genommen. Wie der Drittligist am Montag (28. Juni) bekanntgab, kommt Max Reinthaler vom Zweitligaaufsteiger aus Rostock. Der 26-Jährige unterschrieb einen Zweijahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Nach der sportmedizinischen Untersuchung am Montagvormittag ist der 1,93 Meter große Rechtsfuß bereits ins Mannschaftstraining einsteigen.

"Wir freuen uns, dass sich Max trotz anderer Anfragen für uns entschieden hat. Wir bekommen mit ihm einen physisch starken und athletischen Innenverteidiger, der auch in der 3. Liga bereits gute Leistungen gezeigt hat", erklärte FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth in einer Vereinsmitteilung.

Der in Bozen geborene Südtiroler spielte in seiner Jugend bei Udinese Calcio und absolvierte im Alter von 17 Jahren sogar ein Pflichtspiel in der Europa League für den italienischen Erstligisten. Über den Landesligisten TSV Gersthofen und den schwedischen Drittligisten Rydaholms GoIF führte sein Weg nach Augsburg, wo er für die zweite Mannschaft des FC Augsburg auf insgesamt 68 Einsätze in der Regionalliga Bayern kam. 2018 folgte dann der Wechsel an die Ostseeküste, wo Reinthaler 44 Pflichtspiele für den F.C. Hansa absolvierte.