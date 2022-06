Vom FSV Frankfurt wechselt der 23-jährige Verteidiger Leonhard von Schroetter an die Mulde. Der gebürtige Starnberger wurde beim FC Augsburg ausgebildet und wechselte 2020 zum FSV Frankfurt. Bei den Hessen kam von Schroetter als gesetzte Stammkraft in den vergangenen beiden Spielzeiten auf 67 Einsätze in der Regionalliga Südwest und erzielte dabei fünf Tore. Laut Sportdirektor Toni Wachsmuth bringt von Strötter, der einen Vertrag bis Sommer 2023 erhält, "eine sehr gute Physis sowie Robustheit mit und ist auf allen vier Verteidigerpositionen einsetzbar, was uns wiederum eine höhere Flexibilität ermöglicht."

Mittelfeldspieler Till Streller (19) war zuletzt für die U19 des SV Darmstadt 98 in der U19-Bundesliga Süd/Südwest aktiv und überzeugte laut Wachsmuth im Probetraining sowie in den beiden Testspielen gegen Wildenau und Gera. "Till hat in den beiden Wochen, in denen er bei uns war, sehr gute Ansätze gezeigt und wir sind davon überzeugt, dass er ein Spieler mit sehr viel Potential ist. Wir wollen ihn dahin weiterentwickeln, dass er das auch in der 3. Liga unter Beweis zu stellen kann."