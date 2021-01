Lokotsch, der in dieser Saison bisher 507 Minuten auf dem Platz stand, ist in Bad Honnef (Nordrhein-Westfalen) geboren. Vor seiner Zeit in Schottland spielte er für den SV Rödinghausen in der Regionalliga West. Beim FSV Zwickau soll der 1,90 Meter große Angreifer die durch die Vertragsauflösung von Gerrit Wegkamp entstandene Lücke schließen. Lokotsch sagte: "Die 3. Liga ist für mich extrem interessant. Ich freue mich, hier zu sein. Ich hoffe, dass ich gut zum FSV Zwickau passe."