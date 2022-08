Der 23-Jährige, der am Mittwoch (31.08.2022) seinen 23. Geburtstag feiert, wurde in Leipzig geboren und beim FSV Mainz 05 ausgebildet. Zuletzt war er für Drittligist SC Freiburg II aktiv. Dort kam er in der vergangenen Saison auf acht Partien. In der Regionalliga Südwest bestritt er 39 Partien, in denen ihm zwölf Tore und sechs Assists gelangen.