Die Zeit von Cheftrainer Torsten Ziegner beim FSV Zwickau neigt sich dem Ende entgegen. Nach sechsjähriger Zusammenarbeit wird der Vertrag mit dem 40-Jährigen nicht verlängert und läuft am 30. Juni 2018 aus. Darauf einigten sich beide Seiten in einem Gespräch am Dienstagvormittag.

Drittliga-Aufstieg unter seiner Regie

Torsten Ziegner hatte den FSV Zwickau als Chef-Trainer zur Saison 2012/13 in der Regionalliga Nordost übernommen und in der Spielzeit 2015/16 durch erfolgreiche Relegationsspiele gegen den SV Elversberg zum Aufstieg in die 3. Liga geführt. Bereits im ersten Jahr erreichte die von ihm trainierte Mannschaft einen starken fünften Platz und sicherte so souverän den Klassenerhalt.



Derzeit rangiert das Team auf Rang 14 und weist neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge aus. "Ich bin zu einhundert Prozent davon überzeugt, dass wir auch in dieser Saison die 3. Liga in Zwickau erhalten werden", bekräftigte Torsten Ziegner sein Engagement bis zum Saisonende. Torsten Ziegner nimmt nach sechs Jahren Abschied von den Westsachsen. Bildrechte: IMAGO

Ziegner möchte nächsten Karriereschritt setzen

FSV-Sportdirektor David Wagner bedankte sich bei Torsten Ziegner "sowohl für seine ausgezeichnete Arbeit als auch für seine Integrität als Mensch und Führungsperson". Er räumte aber auch ein, "dass sich Verein und Trainer nach einer so erfolgreichen Zeit einmal unabhängig voneinander weiterentwickeln möchten."



Ebenso sah es Ziegner, der dem Verein für "außerordentlich erfolgreiche gemeinsame Jahre" dankte, jetzt jedoch "den nächsten Schritt" in seiner Karriere setzen möchte. Wohin es den Fußball-Lehrer nach seiner Arbeit in Zwickau verschlägt, ist derzeit noch offen. Ebenso die Trainer-Nachfolge für Ziegner.