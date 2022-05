"Ich freue mich sehr, dass es für mich hier in Zwickau weitergeht. Das Trainerteam funktioniert einwandfrei und das Team um das Team ist wirklich sehr, sehr gut", erklärte Enochs in einer Vereinsmitteilung am Donnerstag (05.05.2022). Zudem haben die Anhänger eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung gespielt: "Unsere Fans stehen auch in schlechten Zeiten, wenn es nicht so gut läuft, zum Verein. Sie pushen die Mannschaft nach vorn und unterstützen uns. Dies ist auch ein Grund, weshalb ich mich erneut für Zwickau entschieden habe."