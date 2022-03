Die Top-Scorer

Der FSV hat mit 32 erzielten Toren in 27 Spielen die viertschlechteste Offensive der Liga. Bester Torschütze ist aktuell Dominic Baumann, der in 22 Einsätzen, siebenmal getroffen hat und ein Tor aufgelgt hat. In Sachsen Assists stich Patrick Göbel im Kader hervor. Ihm gelangen immerhin bereits acht Tor-Vorbereitungen. Routinier Ronny König ist aktuell im Kader nicht mehr erste Wahl und kommt meistens als Joker zu Einsätzen. Seine Ausbeute bislang: vier Tore.

Beim VfL ist die Offensive mit 40 erzielten Toren ebenfalls kein Prunkstück, im Vergleich zum FSV ist sie dennoch um einiges schlagkräftiger. Vor allem die vordere Dreierreihe Ba-Muaka Simakala, Marc Heider und Aaron Opoku kann gegnerischen Defensiven Sorgen bereiten. Heider und Simakala haben je bereits achtmal getroffen und waren zusammengerechnet an zehn weiteren Toren beteiligt. Wenn einer der beiden trifft, kam der Ball zuvor häufig von HSV-Leihgabe Opoku, der bislang schon elf Tore aufgelegt hat. Marc Heider hat in dieser Saison bereits achtmal getroffen. (Archiv) Bildrechte: imago images/osnapix

Besonderes Spiel für FSV-Coach Enochs

Joe Enochs hat vor dem direkten Duell noch immer eine besondere Beziehung zu seinem langjährigen Ex-Club. Dass die Kindertribüne im Osnabrücker Stadion an der Bremer Brücke nach ihm benannt ist, sei für ihn "die wertvollste Auszeichnung, die größte Ehre, die ich beim VfL bekommen habe", sagte der 50 Jahre alte Amerikaner. "Rekordspieler, Mitglied der Jahrhundertelf - das ist alles schön, aber die Kindertribüne übertrifft alles. Das ist eine bleibende Auszeichnung", so Enochs weiter.

Enochs war von 1996 bis 2008 Spieler sowie von 2008 bis 2017 Nachwuchs-, Co- und Cheftrainer bei den Osnabrückern. Seit 2018 trainiert er den FSV Zwickau. Sein Vertrag läuft nach dieser Saison aus. Ob Enochs auch nach vier Jahren noch in Zwickau bleiben wird, will der Verein erst dann entscheiden, wenn der Klassenverbleib in der 3. Liga gesichert ist. Die Kindertribüne an der bremer Brück ist nach Joe Enochs benannt. (Archiv) Bildrechte: IMAGO/Picture Point

Das Hinspiel