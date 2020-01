In Zwickau wäre man bereit, bis zu 49 Prozent der Unternehmensanteile der dann neugegründeten Kapitalgesellschaft an externe Geldgeber abzugeben. Im Zuge der Planungen bezifferte ein unabhängiges Wirtschaftsprüfungsunternehmen den Wert des Vereins auf einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag. Unklar sei bislang allerdings, ob sich schlussendlich auch eine Gruppe von Investoren findet, die bereit ist, diesen Betrag zu zahlen. Erst vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass sich die Zwickauer bereits in Verhandlungen mit potentiellen Investoren befinden, welche sich ebenfalls mit einem Erwerb des Stadions befassen sollen. Diese Gespräche dauern bis dato an.



"Wir sind seit März vergangenen Jahres in Gesprächen dazu. Konkretes können wir allerdings noch nicht vermelden", so Leege. Sollte es zu einem Deal kommen, so können die Zwickauer jedoch einen kleinen Geldsegen erwarten. Die neuen Mittel sollen dann in verschiedenste Bereiche des Vereins fließen. So plant man neben dem Bau eines neuen Trainingsplatzes in unmittelbarer Stadionnähe, unter anderem auch die Stärkung der eigenen Vermarktungsaktivitäten. Auch den eigenen Kader hofft man hierdurch stärken zu können, um die Mannschaft sportlich weiter abzusichern. Dabei wolle man jedoch in jedem Fall die bisherige Philosophie des Vereins beibehalten und einen guten Mix aus jungen und erfahrenen Spielern herstellen.