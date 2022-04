Der FSV Zwickau hat sich nach dem anfänglichen Auf und Ab im Jahr 2022 in den vergangenen Wochen stabilisiert. Seit der 1:3-Pleite gegen den VfL Osnabrück am 30. Spieltag konnte die Elf von Joe Enochs in drei Spielen immerhin fünf Punkte einsammeln. Zudem ist der FSV mit einem souveränen 5:0 gegen Einheit Kamenz ins Viertelfinale des Sachsenpokals eingezogen. Vor allem die Defensive, die in diesen Spielen schadlos blieb, ist aktuell das Prunkstück. Das große Ziel im Saisonendspurt bleibt aber der Klassenerhalt und der scheint mit mittlerweile neun Punkte Vorsprung auf den SC Verl und Platz 17 so gut wie sicher zu sein.