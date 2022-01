Die Vorbereitungen auf den Punktspielstart beim FSV Zwickau werden weitere von Corona ausgebremst. Wie die Westsachsen am Mittwoch (12.01.2022) erklärten, hat die am Dienstag durchgeführten PCR-Testreihe drei weitere positive Ergebnisse ergeben. Deshalb musste das Training den zweiten Tag in Folge ausgesetzt werden.