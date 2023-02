Der 25 Jahre alte Innenverteidiger hat sich bei der 0:4-Auswärtsniederlage beim MSV Duisburg am vergangenen Samstag einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen und fällt für unbestimmte Zeit aus. Ziegele war in dieser Saison bei 19 der 22 Drittliga-Spiele im Einsatz. Das nächste Spiel bestreitet der FSV, der derzeit von Interimstrainer Robin Lenk betreut wird, am Samstag (14 Uhr live im TV und Stream) beim Tabellenführer SV Elversberg.