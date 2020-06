Fußball | 3. Liga Zwickau chancenlos in München

31. Spieltag

Für den FSV Zwickau war in der bayerischen Landeshauptstadt am Ende nichts zu holen. Die Zweitvertretung des FC Bayern München war am Dienstagabend, vor allem in der Offensive, zu stark für die Westsachsen und gewann am Ende verdient mit 2:0.