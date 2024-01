Die HFC-Fans sollen vermummt auf die St-Pauli-Anhänger losgegangen sein. Der Angriff habe in der Nacht zum 1. Oktober aus einem Reisebus heraus an einer Tankstelle in Dessau stattgefunden, so das Innenministerium. Beide Fangruppen seien auf der Rückreise von Auswärtsspielen gewesen. Laut Innenministerium waren 14 der 52 beschuldigten HFC-Fans bereits vor dem Vorfall als "Gewalttäter Sport" eingestuft.