Erst KFC Uerdingen, nun Türkgücü München

Nachdem in der vergangenen Saison der KFC Uerdingen Insolvenz angemeldet hatte und sich nun erst vor wenigen Wochen Türkgücü München ganz zurückziehen musste, betonte DFB-Vizepräsident Peter Frymuth in der Mitteilung: "Solche Vorkommnisse sind dem Image der 3. Liga sicher nicht zuträglich."



Beide Klubs kamen mit Hilfe von großzügigen Geldern von Mäzenen in die Liga. Als Mikhail Ponomarev (KFC) und Hasan Kivran (Türkgücü) die Lust verloren, ging auch der Profibereich der Vereine in die Brüche. Der einstige Europacup-Teilnehmer Uerdingen steht aktuell in der Regionalliga-West auf dem vorletzten Platz und steigt voraussichtlich in die fünftklassige Oberliga ab. Türkgücüs Zukunft steht noch vollkommen in den Sternen.

Die Türkgücü-Pleite konterkariert halt auch die Bemühungen fast aller Vereine. DFB-Vizepräsident Peter Frymuth

DFB-Vizepräsident Peter Frymuth Bildrechte: imago images / Jan Huebner

Die Erkenntnis sei nicht neu, so Frymuth, aber man könne sie nicht oft genug wiederholen: "Beim natürlichen Streben nach größtmöglichem sportlichem Erfolg muss jeder Club die ganzheitliche, nachhaltige Entwicklung seiner Strukturen im Blick behalten. Verantwortungsvolles Handeln ist dabei unerlässlich, es ist die Basis dauerhaften Erfolges."



Er sagte weiter: "Die Türkgücü-Pleite konterkariert halt auch die Bemühungen fast aller Vereine, das Bild der 3. Liga im Hinblick auf die Stabilität zu zeichnen. Es berüht mich, dass man trotz vieler Vereine, die sehr solide und sehr konsequent trotz extremster Schwierigkeiten in den letzten Jahren gearbeitet haben, so einen Nackenschlag erfährt."

Ansatz bei den Regionalliga-Vereinen

Ein Ansatz, so etwas künftig zu verhindern, wäre es, bereits bei den Regionalligisten anzusetzen, Dort gibt es derzeit kein finanzielles Zulassungsverfahren. So war es für Türkgücü, nachdem das Zulassungsverfahren wegen Corona für ein Jahr ausgesetzt worden war, nun der erste vollständige Lizenzantrag im Profibereich überhaupt. Tom Eilers, der Vorsitzende des Ausschusses 3. Liga, spricht von "Schulungen für Amateurvereine, die vielleicht erstmals in den Profibereich aufsteigen." Und auch eine Art Zulassungsverfahren light kann sich das Präsidiumsmitglied von Darmstadt 98 vorstellen. "Vielleicht kann man darüber nachdenken, so etwas zumindest in Grundzügen auf der Viertliga-Ebene einmal durchzuführen."