Zum Trainingsauftakt am Dienstag (4. August) wird Dynamo Dresdens Trainer Markus Kauczinski eine Schar an neuen Gesichtern begrüßen. Definitiv nicht dabei ist jedoch ein weiterer Akteur aus dem letztjährigen Zweitliga-Kader: Alexander Jeremejeff. Der 26-jährige Angreifer wird für die kommende Saison in die Eredivisie zum FC Twente Enschede verliehen. Das bestätigte der niederländische Erstligist am späten Montagabend (3. August) via Twitter.