Dynamo Dresden peilt den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga offenbar innerhalb der nächsten zwei Jahre an. "Wir wollen maximalen Erfolg", sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker zum Trainingsstart des Drittligisten am Dienstag (4. August) im Interview mit dem MDR, schränkte aber ein: "Das erste Jahr nach dem Abstieg ist eine große Herausforderung." Angesichts der Tatsache, dass viele der Dynamo-Neuzugänge und auch Becker selbst einen Zweijahresvertrag bekamen, ließ der Sportchef durchblicken, dass "wir wieder in die 2. Liga wollen. Und das drückt man dann oft mit so einer Laufzeit aus."