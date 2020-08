Die SG Dynamo Dresden hat Vasil Kušej für die kommende Spielzeit an seinen Heimatverein FK Ústí nad Labem verliehen. In der 2. Liga Tschechiens soll der 20-jährige Offensivspieler möglichst viel Wettkampfpraxis sammeln, so der Fußball-Drittligist. "Wir haben nach einer Möglichkeit für Vasil gesucht, bei der er in der kommenden Saison möglichst viel Spielzeit erhalten kann. Wir glauben, dass er in seinem gewohnten Umfeld gut aufgehoben ist", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker.