Shcherbakovski, der in der Jugend von Hertha BSC ausgebildet worden war, kam in der vergangenen Sommerpause von Drittliga-Konkurrent Hallescher FC nach Dresden. An der Saale hatte der frühere U19-Nationalspieler von Belarus viele Teilzeit-Einsätze absolviert, an der Elbe konnte er sich allerdings nicht durchsetzen. Seinen einzigen Drittliga-Einsatz in dieser Saison absolvierte er am am 3. Spieltag, als er bei der 1:2-Niederlage bei Viktoria Köln zur Halbzeitpause ausgewechselt wurde. Ansonsten saß er auf der Ersatzbank oder stand nicht einmal im Kader.