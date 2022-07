Die Aufbruchsstimmung im Team und dem Umfeld des Vereins freut Leonhardt sehr. Zurückblicken auf "den Rotz, der da abgeliefert wurde", will der Präsident der Veilchen nicht mehr. "Das ist Ad Acta gelegt, jetzt müssen wir Vollgas geben. Die Menschen honorieren das, die sehen, wie gearbeitet wird. Das habe ich beim Training und in den Testspielen gemerkt."

Angetan ist Leonhardt von der Arbeit seines neuen Trainerteams um Timo Rost. "Rost verkörpert, was wir wollen. Er ist ein Arbeitstier, kennt den Osten, hat selbst hier gespielt. Er weiß, was Aue braucht. Wir brauchen Mentalität, du musst dir den Arsch aufreißen." Obwohl klar ist, dass Erzgebirge Aue möglichst schnell wieder zurück in die 2. Bundesliga will und muss, gibt es vom Präsidenten noch keine offizielle Zielstellung. Intern schon, aber "wir bläken es aber nicht raus". Nach acht bis zehn Spielen soll es dann eine Bestandaufnahme geben.