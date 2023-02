Philipp Riese vom FC Erzgebirge Aue wird nicht wie erhofft sein Comeback als Profi-Fußballer in der 3. Liga feiern. Stattdessen wechselt der 33-Jährige in den Trainerstab des Nachwuchsleistungszentrums der "Veilchen". Das gab der Verein auf seiner Internetseite bekannt.

Demzufolge absolvierte Riese am Freitag seine letzte Trainingseinheit mit den Profis. "In Abstimmung mit dem Kumpelverein" habe er entschieden, dass er "mit sofortiger Wirkung" in die Nachwuchsabteilung wechselt. "Ich konnte ja bereits im vergangenen Jahr bei uns im NLZ eine Zeit lang mitarbeiten und dort erste Erfahrungen und Eindrücke sammeln", wird Riese in der Mitteilung zitiert: "Nun wird ein fester Wechsel daraus, der mir eine echte Perspektive bietet."