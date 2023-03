Nun gibt es ein Wiedersehen in der 3. Liga – ein Duell, in das beide Teams mit Selbstvertrauen gehen können. Nicht nur die Auer sind seit dem Jahreswechsel gut drauf, auch der Aufsteiger aus Essen hat zugelegt und sich ein Polster auf die Abstiegsränge erarbeitet. Aus den letzten drei Spielen holte die Mannschaft sieben Punkte und hat nun acht Zähler Vorsprung auf Platz 17. Nach einer "schwierigen Anfangsphase" habe man sich "stabilisiert", urteilt Wiegel, der "relativ zufrieden" mit dem bisherigen Saisonverlauf ist. Das Ziel in Essen ist natürlich ausschließlich der Klassenerhalt, und diesem Vorhaben ist der Verein dicht auf der Spur.



Ein "enges Spiel" erwartet Wiegel, der sich in Essen recht wohl zu fühlen scheint. In seiner Mannschaft füllt er eine wichtige Rolle aus, als Rechtsverteidiger kommt er häufig zum Einsatz. Ein Saisontor hat er bislang geschossen, beim 1:3 in Wiesbaden. Auch am Samstag wird es auf ihn ankommen, schließlich weiß er neben dem langjährigen Auer Clemens Fandrich am besten von allen Rot-Weissen, wie es ist, im Erzgebirgsstadion zu spielen: "Ich weiß, wie schwer es ist, in Aue zu bestehen." Mit Respekt, aber ohne Angst gehe Essen die Aufgabe an.