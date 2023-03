Im Februar hatte sich der Verein von seinem damaligen Coach Joe Enochs und dem sportlichen Leiter Toni Wachsmuth getrennt. Den Trainerposten hatte Ronny Thielemann übernommen , bei der Kaderplanung setzt man in Zwickau dagegen auf Teamwork: "Die Arbeit wird zwischen Vorstand, Geschäftsführung und Trainerteam aufgeteilt. Wir sind miteinander alle gut vernetzt", so Fischer.

Nach wie vor sind die Zwickauer in der 3. Liga stark abstiegsbedroht. In der Tabelle liegen sie auf dem 18. Rang, gleichwohl trennt sie vom Nichtabstiegsplatz nur ein Punkt. Am vergangenen Wochenende setzte die Mannschaft nach drei Niederlagen in Serie beim 2:1-Erfolg gegen den SC Verl endlich das erhoffte Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Nun gastiert Zwickau bei Viktoria Köln (Samstag, 14 Uhr, im Audio-Livestream und Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App).