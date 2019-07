Die Telekom besitzt seit vergangener Saison die Live-Rechte an allen Spielen der 3. Liga. Im TV kann die ARD davon maximal 86 Spiele zeigen. Im Schnitt also zwei bis drei Partien pro Spieltag. Die Auswahl der Spiele wird zwischen den Dritten Programmen abgestimmt. Jeder Sender kann maximal eine Mannschaft aus seinem Sendegebiet pro Spieltag auswählen. Die Live-Rechte bestehen ausschließlich für Samstagsspiele.

Doch oft spielen die "MDR-Mannschaften" auch freitags, sonntags oder sogar am Montag, so dass auch Rostock eine Option ist. In der Regionalliga werden wir vor allem am Freitag und Sonntag Topspiele streamen. Die Highlights aller anderen Spiele werden wie gewohnt ab 16:30 Uhr in "Sport im Osten" samstags und sonntags zusehen sein. Die Fans aus Magdeburg, Halle, Zwickau, Jena und Chemnitz werden also kein Tor ihrer Mannschaft verpassen. Das "Sport –im-Osten"-Team wünscht allen eine erfolgreiche Saison!