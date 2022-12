Fußball-Drittligist Dynamo Dresden muss mehrere Wochen auf Manuel Schäffler verzichten. Wie die Sachsen am Dienstag (27. Dezember) bekannt gaben, laboriert der Angreifer an einem Muskelfaserriss im Oberschenkel. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden.