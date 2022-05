Hintergrund ist die Verpflichtung von Trainer Timo Rost, der jüngst mit der Spielvereinigung Bayreuth den Aufstieg in die 3. Liga geschafft hatte. Eng an seiner Seite dabei, Sportdirektor Marcel Rozgonyi. Der hatte sich vergangene Woche in Bayreuth ebenfalls verabschiedet, will wieder näher an seiner Heimat Leipzig sein. Aues Klub-Boss Helge Leonhardt spricht bei "Tag24" zwar von "Gerüchten, an denen nichts dran ist". Sinn machen würde die Verpflichtung von Rozgonyi dennoch. Seit 2019 arbeitet er mit Rost in Bayreuth erfolgreich zusammen.

Marcel Rozgonyi Bildrechte: imago images/Peter Kolb