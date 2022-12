Auf Michael Hefele wartet eine neue Herausforderung. Der ehemalige Spieler von Dynamo Dresden heuert als Co-Trainer beim englischen Zweitligisten West Bromwich Albion an. An den gebürtigen Pfaffenhofener denkt man in Dresdner Kreisen gern zurück, auf ihn war Verlass.

Von Elbflorenz zog es ihn dann zu Huddersfield Town, 2018 heuerte er bei Nottingham Forest an. 2021 musste Hefele seine Spielerkarriere verletzungsbedingt beenden. Bei Huddersfield arbeitete er als Individualtrainer und Klubrepräsentant, nun folgt sein Engagement beim Championship-Vertreter West Brom. "The Baggies" rangieren derzeit nach 24 Spielen mit 32 Punkten auf dem 14. Platz.

Seine Zeit bei Dynamo Dresden hat der einstige Verteidiger noch in bester Erinnerung. "In Dresden habe ich unglaublich tolle und gastfreundliche Menschen kennengelernt, die mir über die Jahre hinweg ans Herz gewachsen sind. Für mich gehört Dresden neben Huddersfield zu meinen absoluten Herzensvereinen", so Hefele in der "SZ".