Dynamo Dresden hat die Lizenzen für die 2. Bundesliga sowie die 3. Fußball-Liga erhalten. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Aufschiebende Bedingungen muss Dynamo damit nicht erfüllen. "Das ist nicht selbstverständlich, weil wir nach dem Abstieg in die 3. Liga im Sommer 2022 einen Umbruch des Profikaders stemmen mussten, der mit erheblichem finanziellem Aufwand verbunden war", sagte Geschäftsführer Jürgen Wehlend. Für hohe Einnahmen sorgen der Zuschauerschnitt von fast 24 000 Fans pro Spiel und Werbeeinnahmen in Höhe von 9,5 Millionen Euro. Zudem bedankte sich Wehling bei der Landeshauptstadt Dresden, die mit bewilligten Betriebskostenzuschuss für die Stadion Dresden Projektgesellschaft GmbH & Co. KG einen wichtigen Beitrag für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Dynamo Dresdens geleistet habe.

Dynamo-Geschäftsführer Jürgen Wehlend dankt auch der Landeshauptstadt. Bildrechte: IMAGO / Steffen Kuttner